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Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

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Среда 21 декабря 2022 14:06
Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские захватчики пытаются наступать в Донецкой области. Тем временем, украинские защитники не прекращают попыток прорвать оборону россиян в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

По данным карты, на фронте в Донецкой и Луганской областях продолжаются активные боевые действия. Самые ожесточенные бои проходят в районе Бахмута, российские оккупанты не оставляют попыток прорвать украинскую оборону и окружить город, но успехов не достигают. Также захватчики пытаются наступать возле Кременной и Сватового.

Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

Тем временем украинские военные продолжают контрнаступательные действия в Кременной, защитники постоянно пытаются прорвать российскую оборону. Однако продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории.

При этом в Херсонской и Запорожской областях украинские бойцы продолжают наносить удары по тыловым позициям врага.

Напомним, ранее британская разведка оценила шансы российских оккупантов в уличных боях в Бахмуте.

Кроме того, 19 декабря, захватчики потеряли несколько позиций под Бахмутом. Сложности у них и на линии Сватово-Кременная.

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