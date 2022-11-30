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Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні

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Середа 30 листопада 2022 13:52
Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні Фото: британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні. Згідно з нею, важкі бої продовжуються на сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення британського відомства у Twitter .

За даними розвідки Британії, запеклі бої продовжують на східному напрямку. Там російські війська продовжують атакувати позиції ЗСУ в районі Сватового та Кремінної (Луганська область). Також окупанти намагаються прорватися біля Бахмуту (Донецька область).

Ситуація на інших ділянках фронту не змінилася. Українські війська продовжують завдавати ударів по тилових позиціях ворога у Херсонській та Запорізькій областях. Крім того, триває операція зі звільнення Кінбурнської коси (Миколаївська область).

Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні

Нагадаємо, раніше в українській розвідці розповіли, що Росія у найближчих планах хоче посилити свою присутність на тимчасово окупованих територіях України. Також ворог поповнює втрати серед воюючих із початку повномасштабного вторгнення.

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