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Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине

Новина українською →
Среда 30 ноября 2022 13:52
Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине Фото: британская разведка показала актуальную карту войны в Украине (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Руслан Гаращенко

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине. Согласно ей, тяжелые бои продолжаются на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение британского ведомства в Twitter.

Так, по данным разведки Британии, ожесточенные бои продолжают на восточном направлении. Там российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ в районе Сватово и Кременной (Луганская область). Также оккупанты пытаются прорваться возле Бахмута (Донецкая область).

Ситуация на других участках фронта не изменилась. Украинские войска продолжают наносить удары по тыловым позициям врага в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, продолжается операция по освобождению Кинбурнской косы (Николаевская область).

Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине

Напомним, ранее в украинской разведке рассказали, что Россия в ближайших планах хочет усилить свое присутствие на временно оккупированных территориях Украины. Также враг восполняет потери среди воюющих с начала полномасштабного вторжения.

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