Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине. Согласно ей, тяжелые бои продолжаются на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение британского ведомства в Twitter .

Так, по данным разведки Британии, ожесточенные бои продолжают на восточном направлении. Там российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ в районе Сватово и Кременной (Луганская область). Также оккупанты пытаются прорваться возле Бахмута (Донецкая область).

Ситуация на других участках фронта не изменилась. Украинские войска продолжают наносить удары по тыловым позициям врага в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, продолжается операция по освобождению Кинбурнской косы (Николаевская область).