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Розвідка розкрила плани РФ на фронті до Нового року: чого очікувати

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Київ, Середа 30 листопада 2022 12:34
Розвідка розкрила плани РФ на фронті до Нового року: чого очікувати Фото: розвідка розкрила плани РФ на фронті до Нового року (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У найближчих планах російської армії посилити свою присутність на тимчасово окупованих територіях України. Також ворог поповнює втрати серед тих, хто воює від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в ефірі телемарафону.

За його словами, після відходу з правого берега Дніпра росіяни завершили перегрупування військ на низці територій - це окуповані частини Херсонської, Запорізької та Донецької області та створили резерви.

"На сьогодні ми відмічаємо доволі таки активне переміщення підрозділів територіальних військ, які були відмобілізовані на території РФ у всіх військових округах", - зазначає Скібіцький.

Він уточнив, що зараз спостерігається переміщення російських військових в Ростовську область, Бєлгородську область і через територію тимчасово окупованого Криму в Херсонську область.

"Це заходи, які РФ здійснює для того, щоб посилити присутність на тимчасово окупованих територіях і поповнити втрати російських військ, які ведуть бойові дії з лютого", - пояснив представник ГУР.

Що кажуть на Заході

Нагадаємо, як стверджують на Заході, попри те, що РФ не досягла цілей, які були поставлені на початку війни, вона не має наміру здаватися.

Втім, союзники зазначають, що російське командування може спробувати "задавити кількістю", використавши більше "гарматного м'яса", щоб спробувати загальмувати український наступ.

Натомість в Міноборони Британії вважають ЗСУ взимку будуть у "набагато кращому стані, ніж їхні противники" тому там закликали тиснути на російську деградовану армію.

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