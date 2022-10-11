Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні: що відбувається на фронтах
Українські військові продовжують наступати на кількох напрямках на півдні та сході країни. Окупанти, у свою чергу, намагаються прорвати оборону ЗСУ під Донецьком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану Міністерством оборони Британії у Twitter.
За даними розвідки Британії, ситуація на полі бою значно не змінилася. Українські воїни намагаються просунутися у Херсонській та Луганській областях. ЗСУ завдають ударів по позиціях окупантів на п'яти напрямках, три з них під Херсоном.
Тим часом, російські війська намагаються хоч якось зламати оборону наших захисників на лінії зіткнення Горлівка - Піски. Також ворог застосовує далекобійні ракети для ударів по цивільній та критичній інфраструктурі.
Нагадаємо, сьогодні російські війська знову завдали ракетних ударів по різних регіонах України. Масовані ворожі обстріли почалися близько 8-ї ранку і тривали протягом не менше 5 годин. Ціллю окупантів знову стала критична та громадянська інфраструктура України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.