Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: что происходит на фронтах

Украинские военные продолжают наступать на нескольких направлениях на юге и востоке страны. Оккупанты, в свою очередь, пытаются прорвать оборону ВСУ под Донецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную Министерством обороны Британии в Twitter .

Согласно данным разведки Британии, ситуация на поле боя значительно не изменилась. Украинские воины пытаются продвинуться в Херсонской и Луганской областях. ВСУ наносят удары по позициям оккупантов на пяти направлениях, три из них под Херсоном.

Тем временем российские войска пытаются хоть как-то сломить оборону наших защитников на линии соприкосновения Горловка - Пески. Также враг применяет дальнобойные ракеты для ударов по гражданской и критической инфраструктуры.