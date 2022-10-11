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Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: что происходит на фронтах

Новина українською →
Вторник 11 октября 2022 16:03
Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: что происходит на фронтах Фото: украинские военные продолжают наступать на нескольких направлениях (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные продолжают наступать на нескольких направлениях на юге и востоке страны. Оккупанты, в свою очередь, пытаются прорвать оборону ВСУ под Донецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную Министерством обороны Британии в Twitter.

Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: что происходит на фронтах

Согласно данным разведки Британии, ситуация на поле боя значительно не изменилась. Украинские воины пытаются продвинуться в Херсонской и Луганской областях. ВСУ наносят удары по позициям оккупантов на пяти направлениях, три из них под Херсоном.

Тем временем российские войска пытаются хоть как-то сломить оборону наших защитников на линии соприкосновения Горловка - Пески. Также враг применяет дальнобойные ракеты для ударов по гражданской и критической инфраструктуры.

Напомним, сегодня российские войска снова нанесли ракетные удары по разным регионам Украины. Массированные вражеские обстрелы начались около 8 утра и продолжались на протяжении не менее 5 часов. Целью оккупантов снова стала критическая и гражданская инфраструктура Украины.

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