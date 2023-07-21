Британська розвідка підтвердила ліквідацію 20 тисяч "вагнерівців" в Україні

Зазначається, що найближчими днями ПВК "Вагнера", найімовірніше, звільнить останніх завербованих нею засуджених зі служби за контрактом.

Так, схема вербування в'язнів за "Проектом К" досягла свого піку на початку 2023 року, і за нею найняли щонайменше 40 тисяч чоловіків.

У розвідці вважають, що значна кількість помилуваних засуджених, ймовірно, прийме пропозицію продовжити службу у ПВК "Вагнера" як професійні контрактники. Тим часом, Міноборони Росії перебрало на себе вербувальний конвеєр "Вагнера" у тюрмах.

У Британії додають, що кінець цієї схеми знаменує собою важливу віху в історії "Вагнера" та війни Росії в Україні. Так, солдати, надані "Проектом К", дозволили Росії захопити Бахмут - один з небагатьох її нещодавніх успіхів.

"Проект перетворив "Вагнера" на організацію, яка минулого місяця кинула прямий виклик владі президента Путіна. Він також знаменує собою один з найкривавіших епізодів у сучасній військовій історії: протягом кількох місяців було вбито до 20 000 засуджених новобранців", - зазначають аналітики.

"Вагнерівці" в Україні

Найманців ПВК "Вагнера" відправляли на найважчі ділянки фронту в Україні та у найкривавіші битви. У їхніх лавах були як професійні найманці, так і мобілізовані з в'язниць, яких використовували як гарматне м'ясо.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що наші захисники вбили близько 21 тисячі найманців та поранили ще 80 тисяч.

Проте після того, як лідер ПВК Євген Пригожин здійснив провальну спробу державного перевороту в Росії, його з найманцями мали відправити у Білорусь. Туди вже прибуло декілька тисяч вояків.

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