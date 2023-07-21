Британская разведка подтвердила ликвидацию 20 тысяч "вагнеровцев" в Украине

Отмечается, что в ближайшие дни ЧВК "Вагнера", скорее всего, уволит последних завербованных ею осужденных со службы по контракту.

Так, схема вербовки заключенных по "Проекту К" достигла своего пика в начале 2023 года, и по ней наняли по меньшей мере 40 тысяч мужчин.

В разведке считают, что значительное количество помилованных осужденных предположительно примет предложение продолжить службу в ЧВК "Вагнера" как профессиональные контрактники. Между тем, Минобороны России взяло на себя вербовочный конвейер "Вагнера" в тюрьмах.

В Британии добавляют, что конец этой схемы знаменует важную веху в истории "Вагнера" и войны России в Украине. Так, солдаты, предоставленные "Проектом К", позволили России захватить Бахмут - один из немногих ее недавних успехов.

"Проект превратил "Вагнера" в организацию, которая в прошлом месяце бросила прямой вызов властям президента Путина. Он также знаменует собой один из самых кровавых эпизодов в современной военной истории: в течение нескольких месяцев было убито до 20 000 осужденных новобранцев", - отмечают аналитики.

"Вагнеровцы" в Украине

Наемников ЧВК "Вагнера" отправляли на самые тяжелые участки фронта в Украине и в самые кровавые битвы. В их рядах были как профессиональные наемники, так и мобилизованные из тюрем, которые использовались как пушечное мясо.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что наши защитники убили около 21 тысяч наемников и ранили еще 80 тысяч.

Однако после того, как лидер ЧВК Евгений Пригожин предпринял провальную попытку государственного переворота в России, его с наемниками должны были отправить в Беларусь. Туда уже прибыло несколько тысяч вояков.

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