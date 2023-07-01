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Зеленський назвав колосальні втрати "вагнерівців" в Україні

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Субота 01 липня 2023 08:44
Зеленський назвав колосальні втрати "вагнерівців" в Україні Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові завдали колосальних втрат "вагнерівцям" під час боїв на сході. Війська знищили близько 21 тисячі найманців.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю El Mundo.

"Феномен Вагнера, такого ж терористичного, як і російська армія, дуже важливий для розуміння деяких речей. Їх найпотужніша група була у Східній Україні і використовувала полонених для нападів. Вони були такими сильними, тому що у них не було іншого вибору, окрім як атакувати", - розповідає президент.

Як відзначив Зеленський, "вагнерівці" не мали вибору окрім нападати, оскільки у разі відмови по ним відкривали вогонь інші ж найманці. В цьому був секрет їхньої сили. Тим часом решта російських військовим є невмотивованою та слабшою за наших воїнів.

Серед "вагнерівців" були дві категорії: професійні найманці та мобілізовані з в'язниць, які використовувались в якості гарматного м'яса.

"Наші війська вбили 21 000 з них і поранили 80 000. Це колосальні втрати, але вони дають уявлення про те, наскільки великі такі групи на сході України. Хороша новина полягає в тому, що ми знищили найбільш вмотивовану частину російських сил. У нашому випадку наші люди мотивовані, тому що вони, їхні діти та батьки хочуть вижити", - додав президент.

Знищення такої великої кількості найманців також є частиною контрнаступу. Сьогодні ж наші воїни готові рухатись вперед.

"Що стосується "Вагнера", то тепер ми знаємо, що вони їдуть до Білорусі і можуть створювати загрози. Якщо вони захочуть сформувати з цих злочинців наступальний кулак або диверсійні групи для дій на польських кордонах, ми дізнаємося про це незабаром", - зауважив Володимир Зеленський.

"Вагнерівці" в Білорусі

Нагадаємо, минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин разом зі своїми найманцями здійснив провальну спробу державного перевороту в Росії. Заколот стих майже за день й завершився переговорами з Олександром Лукашенко. В результаті діалогу Кремль нібито "пробачив" найманцям та дозволив піти до Білорусі.

Тим часом ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про будівництво таборів для "вагнерівців" у Білорусі. Але найманців Пригожина на території країни поки що немає.

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