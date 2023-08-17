Британська розвідка оцінила здатність України пройти опалювальний сезон під обстрілами

Як зазначається у зведенні, незважаючи на постійний військовий тиск, зусилля України з нарощування запасів палива, швидше за все, увінчаються успіхом і забезпечать достатні запаси палива протягом зимового періоду, що наближається.

За даними британської розвідки, Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки виробництва, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплових електростанцій та теплових електростанцій у зимовий період, а також суттєві запаси газу, які забезпечують додатковий резерв.

"Незважаючи на те, що напади Росії на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, продовжаться цієї зими, Україна минулої зими продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу та досвід, необхідний для експлуатації та обслуговування енергосистем навіть в умовах воєнного часу", - зазначають у Міноборони Британії.

Опалювальний сезон

У Міністерстві енергетики вважають, що цієї зими росіяни можуть знову вдати до ударів по об'єктах енергетики, щоб залишити українців без світла під час опалювального сезону. Водночас в Міненерго запевняють, що попри попередні обстріли, Україна під час майбутнього опалювального сезону зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії.

Національний банк України залишив без змін прогноз дефіциту потужностей в енергосистемі впродовж 2023-2024 років. У ІІІ кварталі очікується незначний дефіцит (3%), який дещо збільшиться у IV кварталі 2023 року та І кварталі 2024 року (до 5%).

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", більшість українців (60%) очікують у найближчі місяці масового обстрілу міст з боку Росії. Крім того, 45% очікують відключення електро-, тепло- або водопостачання та зростання цін на необхідні товари (40%).