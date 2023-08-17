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Британская разведка оценила способность Украины пройти отопительный сезон под обстрелами

Фото: Украина способна пройти отопительный сезон (dtek.com)
Автор: Александр Белоус

Удары России по энергетической инфраструктуре Украины, скорее всего, продолжатся этой зимой. Однако Украина доказала способность пройти сложный период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, несмотря на постоянное военное давление, усилия Украины по наращиванию запасов топлива, скорее всего, увенчаются успехом и обеспечат достаточные запасы топлива в течение приближающегося зимнего периода.

По данным британской разведки, Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержания производства, обеспечив непрерывную поставку угля для тепловых электростанций и тепловых электростанций в зимний период, а также существенные запасы газа, обеспечивающие дополнительный резерв.

"Несмотря на то, что нападения России на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся этой зимой, Украина прошлой зимой продемонстрировала, что у нее есть квалифицированная рабочая сила и опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях военного времени", - отмечают в Минобороны Британии.

Отопительный сезон

В Министерстве энергетики считают, что этой зимой россияне могут снова прибегнуть к ударам по объектам энергетики, чтобы оставить украинцев без света во время отопительного сезона. В то же время в Минэнерго уверяют, что, несмотря на прошлые обстрелы, Украина во время предстоящего отопительного сезона сможет удовлетворить свои потребности в выработке электроэнергии.

Национальный банк Украины оставил без изменений прогноз дефицита мощностей в энергосистеме на протяжении 2023-2024 годов. В ІІІ квартале ожидается незначительный дефицит (3%), который несколько увеличится в IV квартале 2023 и I квартале 2024 года (до 5%).

По данным опроса фонда "Демократические инициативы", большинство украинцев (60%) ожидают в ближайшие месяцы массового обстрела городов со стороны России. Кроме того, 45% ожидают отключения электро-, тепло- или водоснабжения и роста цен на необходимые товары (40%).

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