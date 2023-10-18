Окупанти штурмують у районі Куп'янська, а ЗСУ просунулися на двох ділянках, - Генштаб

Українські військові мають частковий успіх на двох ділянках фронту. Водночас окупанти продовжують активні штурми на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час телемарафону.

Ковальов наголосив, що ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку та наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Бахмут

За словами речника Генштабу, Сили оборони продовжують тиснути на ворога південніше Бахмута, завдають втрат ворога, закріплюються на рубежах. Своєю чергою окупанти намагалися відновити втрачені позиції біля Кліщіївки.

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Просування біля Роботиного

Як сказав Ковальов, українські бійці мають частковий успіх на Мелітопольському напрямку, а саме у районі південніше Роботиного Запорізької області.

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Авдіївка, Мар'їнка

Окупанти не покидають спроб оточити Авдіївку. За добу наші воїни відбили 5 атак противника. При цьому на Мар'їнському та Шахтарському напрямках захисники відбили понад 20 ворожих атак.

Куп'янськ-Лиман

Активні бої тривають у Харківській області. Ковальов додав, що на Куп'янському напрямку українські військові за добу відбили понад 15 атак російських загарбників.

Спроби росіян на сході

Нагадаємо, минулого тижня окупанти посилили атаки у районі Авдіївки. Росіяни активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти. Як зазначають українські військові, окупанти намагаються оточити Авдіївку, але ЗСУ тримають оборону.

Також загарбники знову відновили штурми на Лимано-Куп'янському напрямку. Росіяни намагаються вийти до річки Оскіл. На цій лінії тривають запеклі бої.

Більше про те, що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ - у матеріалі РБК-Україна.