ua en ru
Ср, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти штурмують у районі Куп'янська, а ЗСУ просунулися на двох ділянках, - Генштаб

Бахмут, Середа 18 жовтня 2023 08:43
UA EN RU
Окупанти штурмують у районі Куп'янська, а ЗСУ просунулися на двох ділянках, - Генштаб Фото: ЗСУ продовжують наступати на двох ділянках фронту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові мають частковий успіх на двох ділянках фронту. Водночас окупанти продовжують активні штурми на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час телемарафону.

Ковальов наголосив, що ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку та наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Бахмут

За словами речника Генштабу, Сили оборони продовжують тиснути на ворога південніше Бахмута, завдають втрат ворога, закріплюються на рубежах. Своєю чергою окупанти намагалися відновити втрачені позиції біля Кліщіївки.

Окупанти штурмують у районі Куп'янська, а ЗСУ просунулися на двох ділянках, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

Просування біля Роботиного

Як сказав Ковальов, українські бійці мають частковий успіх на Мелітопольському напрямку, а саме у районі південніше Роботиного Запорізької області.

Окупанти штурмують у районі Куп'янська, а ЗСУ просунулися на двох ділянках, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

Авдіївка, Мар'їнка

Окупанти не покидають спроб оточити Авдіївку. За добу наші воїни відбили 5 атак противника. При цьому на Мар'їнському та Шахтарському напрямках захисники відбили понад 20 ворожих атак.

Куп'янськ-Лиман

Активні бої тривають у Харківській області. Ковальов додав, що на Куп'янському напрямку українські військові за добу відбили понад 15 атак російських загарбників.

Спроби росіян на сході

Нагадаємо, минулого тижня окупанти посилили атаки у районі Авдіївки. Росіяни активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти. Як зазначають українські військові, окупанти намагаються оточити Авдіївку, але ЗСУ тримають оборону.

Також загарбники знову відновили штурми на Лимано-Куп'янському напрямку. Росіяни намагаються вийти до річки Оскіл. На цій лінії тривають запеклі бої.

Більше про те, що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Бахмут Війна в Україні Війна Росії проти України Купянск
NEWS
Військовий експерт назвав основні цілі росіян у війні
Військовий експерт назвав основні цілі росіян у війні
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ