Британська розвідка оцінила здатність російської армії захопити Авдіївку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, Росія розпочала скоординований наступ у кількох напрямках на сході України. Зокрема, російські війська на Донеччині проводять загальновійськовий наступ на добре захищене місто Авдіївку, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року.

За даними британської розвідки, місто є серйозною перешкодою на шляху російських сил до досягнення їх ширшої мети взяття контролю над Донецькою областю. Російська атака, швидше за все, буде здійснена за допомогою кількох бронетанкових батальйонів, які спробують оточити місто.

"Ймовірно, це буде найзначніша наступальна операція, зроблена Росією як мінімум із січня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

При цьому українські сили поки що стримують наступ росіян, а останні втрачають важку техніку та особовий склад.

"Повільний прогрес і великі втрати, ймовірно, призвели до зміни повідомлень Росії з наступу на "активну оборону", оскільки успішне взяття Авдіївки виглядає дедалі більш малоймовірним у короткостроковій перспективі", - зазначають у Міноборони Британії.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, з початку минулого тижня російська армія розпочала наступ на Авдіївку в Донецькій області. Ворог посилено обстрілює місто та сусідні населені пункти. Ситуація у місті залишається напруженою.

За даними Генштабу, в районі Авдіївки минулого тижня війська РФ зробили понад 100 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій.

За даними Bild, російські війська, намагаючись оточити Авдіївку, пішли у наступ колонами з понад 100 одиниць техніки: танки, БТР, БМП, вантажівки. Однак вони потрапили під вогонь та були відкинуті. При цьому російська армія втратила понад 60 танків та БТР.