Британська розвідка оцінила важливість удару по російському літаку А-50 у Таганрозі

Як наголошується у зведенні, 9 березня українські військові атакували дронами територію ремонтного комплексу в Таганрозі Ростовської області, Росія. На таганрозькому майданчику виробляються, модернізуються, обслуговуються та ремонтуються літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛОіУ) ВПС Росії А-50У.

За даними британської розвідки, цей майданчик має ширше стратегічне значення для Росії, оскільки також обслуговує стратегічні бомбардувальники дальньої дії, транспортні літаки і є випробувальним центром для літаків ДРЛО та управління наступного покоління - А-100. Постійна присутність активної протиповітряної оборони навколо цього об'єкта свідчить про його важливість.

"Втрата А-50У, швидше за все, значно погіршить ситуаційну поінформованість операцій Росії", - зазначається у повідомленні.

На зображеннях збитків, завданих атакою, які були поширені в інтернеті, видно пошкодження двох великих будівель, що належать парку А-50У, які, швидше за все, використовувалися для укриття літаків під час періодів капітального ремонту, йдеться у зведенні розвідки.

"За два тижні після втрати другого літака флот А-50У, швидше за все, як і раніше не зможе здійснювати польоти для підтримки операцій в Україні. Ця атака демонструє, що українські операції, як і раніше, можуть досягати стратегічно важливих цілей на території Росії, навіть якщо вважається, що такі об'єкти захищені, чи то в повітрі, чи то на землі", - зазначають у Міноборони Британії.

Ліквідація А-50

Нагадаємо, 14 січня ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50.

Після цього 23 лютого над Азовським морем був збитий ще один А-50. У розвідці повідомив, що А-50У - нова модернізована версія літака, а його вартість становить близько 350 млн доларів.

Крім того, 9 березня дрони атакували авіазавод у Таганрозі, пошкодивши ангар з літаком А-50.

За даними джерел РБК-Україна, в арсеналі у росіян залишилося 5 справних А-50 та А-50У, які можуть виконувати завдання. Але після того, як уразили другий А-50, вони більше не літають поблизу України.

Більше про те, в чому полягає унікальність А-50 -у матеріалі РБК-Україна .