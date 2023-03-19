Британська розвідка оцінила шанси окупантів захопити Запоріжжя

Росія навряд чи зможе захопити Запоріжжя, яке знаходиться за 35 кілометрів від лінії фронту. Про це свідчать заяви окупантів та колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Twitter.

Британська розвідка проаналізувала недавню заяву колаборантів у Запорізькій області. Гауляйтер Євген Балицький заявив, що "столицею" окупованої частини Запорізької області буде Мелітополь, поки Запоріжжя не буде під контролем РФ.

У Британії вважають, що такі заяви свідчать про визнання Росією своїх мінімальних шансів просунутися на Запорізькому напрямку.

"Тиха заява про альтернативну столицю, ймовірно, є мовчазним визнанням усередині російської системи того, що її сили навряд чи зможуть захопити раніше заплановані основні цілі в найближчому майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW заявили, що українські військові активізували наступальні дії на півдні Запорізької області.

Водночас Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти облаштували в школі польовий шпиталь у Пологівському районі Запорізької області.

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