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Британская разведка оценила шансы оккупантов захватить Запорожье

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Запорожье, Воскресенье 19 марта 2023 10:04
Британская разведка оценила шансы оккупантов захватить Запорожье Фото: РФ вряд ли удастся захватить Запорожье в ближайшее время (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия вряд ли сможет захватить Запорожье, которое находится в 35 километрах от линии фронта. Об этом свидетельствуют заявления оккупантов и коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка проанализировала недавнее заявление коллаборантов в Запорожской области. Гауляйтер Евгений Балицкий заявил, что "столицей" оккупированной части Запорожской области будет Мелитополь, пока Запорожье не будет под контролем РФ.

В Британии считают, что такие заявления свидетельствуют о признании Россией своих минимальных шансов продвинуться на Запорожском направлении.

"Тихое заявление об альтернативной столице, вероятно, является молчаливым признанием внутри российской системы того, что ее силы вряд ли смогут захватить ранее запланированные основные цели в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно аналитики ISW заявили, что украинские военные активизировали наступательные действия на юге Запорожской области.

В то же время Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты обустроили в школе полевой госпиталь в Пологовском районе Запорожской области.

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