Британская разведка обновила потери РФ: сколько самолетов уничтожено в войне против Украины
Российская Федерация в результате войны в Украине потеряла по меньшей мере 135 военных самолетов, в том числе более 30 истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Великобритании.
По данным обновленной сводки британской разведки по состоянию на 1 июля, во время атаки украинских беспилотников 27 июня российская авиация понесла новые потери. Удар был нанесен по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области. По предварительным оценкам, там почти наверняка уничтожены два истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два самолета, вероятно, повреждены или выведены из строя - информация уточняется.
Отмечается, что "Мариновка" находится на расстоянии примерно 270 км от украинской границы и в 440 км от линии фронта. Россия использует этот аэродром как резервную площадку для базирования самолетов, которые перемещают из под угрозой обстрелов баз - например, из Морозовска после удара дронов в августе 2024 года. Однако, несмотря на рассредоточение, российская авиация остается уязвимой к атакам.
В течение того же уикенда украинские дроны атаковали вертолетную инфраструктуру на аэродроме Кировское во временно оккупированном Крыму, а также уничтожили склад боеприпасов в Брянской области РФ.
Британская разведка отмечает, что истребители-бомбардировщики Су-34 (FULLBACK) активно привлекаются Россией для ежедневных авиаударов по украинским позициям с использованием планерных бомб.
Операция "Паутина": СБУ нанесла удар по авиации РФ
1 июня Служба безопасности Украины начала масштабную операцию под названием "Паутина", направленную на поражение российской авиации.
Позже глава СБУ Василий Малюк сообщил, что в результате этих ударов было поражено более 40 самолетов стратегической авиации РФ. Затем украинская сторона объявила о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет РФ.
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