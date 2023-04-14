Британська розвідка оновила карту війни в Україні: яка ситуація на фронтах

Натисніть на зображення, щоб побачити детальніше

За даними карти, окупанти штурмують позиції ЗСУ на трьох напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут, де росіяни просунулися до центру міста.

Також запеклі бої тривають на Донецькому напрямку, в районі Авдіївки на Мар'їнки. Іншою активною ділянкою фронту залишається Лимансько-Куп'янський напрямок. За даними українських військових, там переважають артилерійські бої.

На інших ділянках фронті ситуація стабільна. Просування ворога у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях не зафіксовано. Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати з важкого озброєння населені пункти, розташовані вздовж чи поблизу лінії зіткнення.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу наші захисники відбили 49 атак окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

При цьому аналітики ISW вважають, що російські окупанти не здатні проводити декілька наступів одночасно на різних напрямках.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ продовжують знищувати російських десантників у Бахмуті, яких кинули для підсилення "вагнерівців".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.