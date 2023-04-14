ua ru
Пт, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ не може проводити широкомасштабні наступальні операції на кількох напрямках одночасно, - ISW

Новость на русском →
П'ятниця 14 квітня 2023 03:49
РФ не може проводити широкомасштабні наступальні операції на кількох напрямках одночасно, - ISW Фото: Росіяни не можуть проводити декілька наступальних операцій одночасно (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Аналітики переконані, що сьогодні російські окупанти не здатні проводити декілька наступальних операцій одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці навели слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова від 13 квітня про те, що Москва перекинула сили з району Авдіївки для посилення наступальних дій навколо Бахмута.

Водночас бригадний генерал вказав, що РФ приблизно з 30 березня втратила близько 4000 одиниць особового складу ПВК "Вагнер" і звичайних військ у Бахмуті.

"Заява Громова підтверджує оцінку про те, що російська армія - у своїй нинішній формі - не здатна проводити широкомасштабні наступальні кампанії на кількох напрямках одночасно", - пояснили в ISW.

Ключові висновки Інституту вивчення війни:

  • Високопоставлений український чиновник попередив, що Росія може перетворитися на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі, незважаючи на серйозні проблеми з формуванням збройних сил сьогодні.
  • Кремль ще не взявся за необхідну реорганізацію своїх військових зусиль, щоб використовувати ефект масштабу для підтримки великого формування російських військ.
  • Російський диктатор Володимир Путін особисто погодив арешт кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича.
  • Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Російські війська продовжують зміцнювати свої позиції на півдні України, готуючись до можливого українського контрнаступу.
  • Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин і його прихильники продовжують ворожнечу з владою Санкт-Петербурга.
  • Повідомляється, що ПВК "Вагнео" навчає українських дітей поводитися зі зброєю в рамках Юнармії на окупованих територіях України.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков розповів, що окупанти щодня втрачають у середньому 500 солдат у районі Бахмуту, що вичерпує їхні наступальні можливості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Офіційно. Німеччина дозволила Польщі реекспорт МіГ-29 Україні
Офіційно. Німеччина дозволила Польщі реекспорт МіГ-29 Україні
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно