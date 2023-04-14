РФ не може проводити широкомасштабні наступальні операції на кількох напрямках одночасно, - ISW

Аналітики переконані, що сьогодні російські окупанти не здатні проводити декілька наступальних операцій одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці навели слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова від 13 квітня про те, що Москва перекинула сили з району Авдіївки для посилення наступальних дій навколо Бахмута.

Водночас бригадний генерал вказав, що РФ приблизно з 30 березня втратила близько 4000 одиниць особового складу ПВК "Вагнер" і звичайних військ у Бахмуті.

"Заява Громова підтверджує оцінку про те, що російська армія - у своїй нинішній формі - не здатна проводити широкомасштабні наступальні кампанії на кількох напрямках одночасно", - пояснили в ISW.

Ключові висновки Інституту вивчення війни: