РФ не може проводити широкомасштабні наступальні операції на кількох напрямках одночасно, - ISW
Аналітики переконані, що сьогодні російські окупанти не здатні проводити декілька наступальних операцій одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Фахівці навели слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова від 13 квітня про те, що Москва перекинула сили з району Авдіївки для посилення наступальних дій навколо Бахмута.
Водночас бригадний генерал вказав, що РФ приблизно з 30 березня втратила близько 4000 одиниць особового складу ПВК "Вагнер" і звичайних військ у Бахмуті.
"Заява Громова підтверджує оцінку про те, що російська армія - у своїй нинішній формі - не здатна проводити широкомасштабні наступальні кампанії на кількох напрямках одночасно", - пояснили в ISW.
Ключові висновки Інституту вивчення війни:
- Високопоставлений український чиновник попередив, що Росія може перетворитися на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі, незважаючи на серйозні проблеми з формуванням збройних сил сьогодні.
- Кремль ще не взявся за необхідну реорганізацію своїх військових зусиль, щоб використовувати ефект масштабу для підтримки великого формування російських військ.
- Російський диктатор Володимир Путін особисто погодив арешт кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича.
- Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
- Російські війська продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.
- Російські війська продовжують зміцнювати свої позиції на півдні України, готуючись до можливого українського контрнаступу.
- Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин і його прихильники продовжують ворожнечу з владою Санкт-Петербурга.
- Повідомляється, що ПВК "Вагнео" навчає українських дітей поводитися зі зброєю в рамках Юнармії на окупованих територіях України.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков розповів, що окупанти щодня втрачають у середньому 500 солдат у районі Бахмуту, що вичерпує їхні наступальні можливості.
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