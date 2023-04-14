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Британская разведка обновила карту войны в Украине: какая ситуация на фронтах

Фото: оккупанты продолжают атаковать на трех направлениях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупационные войска продолжают атаковать украинских защитников сразу на нескольких направлениях. Однако наши воины удерживают оборону, не давая противнику продвинуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

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По данным карты, оккупанты штурмуют позиции ВСУ на трех направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут, где россияне продвинулись к центру города.

Также ожесточенные бои продолжаются на Донецком направлении, в районе Авдеевки на Марьинки. Другим активным участком фронта остается Лиманско-Купянское направление. По данным украинских военных, там преобладают артиллерийские бои.

На других участках фронта ситуация стабильная. Продвижение врага в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях не зафиксировано. В то же время российские оккупанты продолжают обстреливать из тяжелого вооружения населенные пункты, расположенные вдоль или вблизи линии столкновения.

Напомним, по данным Генштаба, за минувшие сутки наши защитники отбили 49 атак оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

При этом аналитики ISW считают, что российские оккупанты не способны проводить несколько наступлений одновременно на разных направлениях.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ВСУ продолжают уничтожать российских десантников в Бахмуте, которых бросили для усиления "вагнеровцев".

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