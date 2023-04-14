Українські воїни за добу відбили майже 50 ворожих атак на чотирьох напрямках, - Генштаб

Не зважаючи на значні втрати, росіяни продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Протягом минулої доби завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони та героїзму наших воїнів було відбито 49 атак противника", - зазначили у Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил РФ.

Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області, Студенок, Іскрисківщина та Волфине Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище, Миколаївка і Бударки Харківської області.

На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник провів атаки в районах Богданівки та Предтечиного, успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Новодмитрівка, Курдюмівка, Північне та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Сєверного, здійснив артилерійські обстріли, зокрема Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Нетайлового, Карлівки Донецької області.

На Мар'їнському напрямку за минулу добу наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. В той же час обстрілів зазнали населені пункти Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Велика Новосілка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степногірськ Запорізької області, Степанівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.