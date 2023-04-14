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Британська розвідка оновила карту війни в Україні: яка ситуація на фронтах

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Україна, П'ятниця 14 квітня 2023 14:09
Британська розвідка оновила карту війни в Україні: яка ситуація на фронтах Фото: окупанти продовжують атакувати на трьох напрямках (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська продовжують атакувати українських захисників відразу на декількох напрямках. Проте наші воїни утримують оборону, не даючи противнику просунутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

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Британська розвідка оновила карту війни в Україні: яка ситуація на фронтах

За даними карти, окупанти штурмують позиції ЗСУ на трьох напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут, де росіяни просунулися до центру міста.

Також запеклі бої тривають на Донецькому напрямку, в районі Авдіївки на Мар'їнки. Іншою активною ділянкою фронту залишається Лимансько-Куп'янський напрямок. За даними українських військових, там переважають артилерійські бої.

На інших ділянках фронті ситуація стабільна. Просування ворога у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях не зафіксовано. Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати з важкого озброєння населені пункти, розташовані вздовж чи поблизу лінії зіткнення.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу наші захисники відбили 49 атак окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

При цьому аналітики ISW вважають, що російські окупанти не здатні проводити декілька наступів одночасно на різних напрямках.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ продовжують знищувати російських десантників у Бахмуті, яких кинули для підсилення "вагнерівців".

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