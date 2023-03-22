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Британська розвідка оновила карту війни в України: актуальні дані

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Україна, Середа 22 березня 2023 12:46
Британська розвідка оновила карту війни в України: актуальні дані Фото: британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська продовжують відбивати російські атаки на сході. Кремлівські окупанти намагаються присунутися у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

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Британська розвідка оновила карту війни в України: актуальні дані

За даними британської карти, найважчою ділянкою фронту залишається Донецька області. Бої йдуть у районі Бахмута, Авдіївки та Вугледару. Окупанти намагаються оточити та захопити населені пункти.

Також активні бої точаться на Лиманському напрямку, зокрема поблизу Кремінної. Там тривають артилерійські дуелі.

Крім того, окупаційні війська обстрілюють населені пункти вздовж лінії фронту як на сході, так і на півдні України.

Нагадаємо, британська розвідка зазначає, що ЗСУ провели успішну контратаку на заході від Бахмута. У Міноборони Британії вважають, що російський наступ на місто слабшає.

Водночас аналітики ISW зазначають, що наступ росіян на Авдіївку призвів до величезних втрат серед окупантів.

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