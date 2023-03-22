Британская разведка обновила карту войны в Украине: актуальные данные
Украинские войска продолжают отбивать российские атаки на востоке. Кремлевские оккупанты пытаются придвинуться в Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
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По данным британской карты, самым тяжелым участком фронта остается Донецкая область. Бои идут в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара. Оккупанты пытаются окружить и захватить населенные пункты.
Также активные бои идут на Лиманском направлении, в частности вблизи Кременной. Там продолжаются артиллерийские дуэли.
Кроме того, оккупационные войска обстреливают населенные пункты вдоль линии фронта как на востоке, так и на юге Украины.
Напомним, британская разведка отмечает, что ВСУ провели успешную контратаку на западе от Бахмута. В Минобороны Британии считают, что российское наступление на город ослабевает.
В то же время аналитики ISW отмечают, что наступление россиян на Авдеевку привело к огромным потерям среди оккупантов.
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