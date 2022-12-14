ua ru
Ср, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британська розвідка оновила карту війни в Україні: що відбувається на фронтах

Новость на русском →
Середа 14 грудня 2022 13:04
Британська розвідка оновила карту війни в Україні: що відбувається на фронтах Фото: британська розвідка оновила карту війни в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові безуспішно продовжують спроби прорвати оборону українських захисників на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними карти, загарбники атакують українські позиції на трьох напрямках. Активні бойові дії продовжуються у Донецькій та Луганській областях. Найбільш запеклі бої наразі проходять у районі Бахмута, де росіяни намагаються прорвати українську оборону з кількох напрямків.

Британська розвідка оновила карту війни в Україні: що відбувається на фронтах

Окупанти також атакують ЗСУ у районі Сватового та Кремінної (Луганська область). При цьому захисники завдають ворогам контрударів.

Нагадаємо, українські військові зазначили, що росіяни не можуть прорвати оборону наших захисників на сході навіть попри зміну тактики.

Окрім того, британська розвідка повідомляла, що серед російських солдатів точаться суперечки щодо ведення війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна Росії проти України
NEWS
У Зеленського зробили заяву щодо фіналу війни з Росією: коли це може статися
У Зеленського зробили заяву щодо фіналу війни з Росією: коли це може статися
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу