Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: що відбувається на передовій
Ситуація на фронті в Донецькій області залишається складною, але українським військовим вдалось просунутись у районі Бахмуту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.
Росіяни зосереджують свої сили на чотирьох напрямках - Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
При цьому українські захисники вже кілька днів просуваються на Бахмутському напрямку. Там тривають важкі бої.
Окупанти також продовжують наземні атаки у районі Куп’янська в Луганській області.
Тим часом у Херсонській та Запорізькій областях суттєвих змін немає, загарбники продовжують бити по українських позиціях.
Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що просування Сил оборони на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій.
Вчора у Міноборони заявляли, що ЗСУ захопили понад десять позицій окупантів під Бахмутом.
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