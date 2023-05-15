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Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: що відбувається на передовій

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Понеділок 15 травня 2023 14:06
Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: що відбувається на передовій Фото: британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ситуація на фронті в Донецькій області залишається складною, але українським військовим вдалось просунутись у районі Бахмуту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Росіяни зосереджують свої сили на чотирьох напрямках - Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: що відбувається на передовій

При цьому українські захисники вже кілька днів просуваються на Бахмутському напрямку. Там тривають важкі бої.

Окупанти також продовжують наземні атаки у районі Куп’янська в Луганській області.

Тим часом у Херсонській та Запорізькій областях суттєвих змін немає, загарбники продовжують бити по українських позиціях.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що просування Сил оборони на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій.

Вчора у Міноборони заявляли, що ЗСУ захопили понад десять позицій окупантів під Бахмутом.

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