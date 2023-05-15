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Британская разведка обновила карту боев в Украине: что происходит на передовой

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Понедельник 15 мая 2023 14:06
Британская разведка обновила карту боев в Украине: что происходит на передовой Фото: британская разведка обновила карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Ситуация на фронте в Донецкой области остается сложной, но украинским военным удалось продвинуться в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Россияне сосредотачивают свои силы на четырех направлениях - Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Британская разведка обновила карту боев в Украине: что происходит на передовой

При этом украинские защитники уже несколько дней продвигаются на Бахмутском направлении. Там продолжаются тяжелые бои.

Оккупанты также продолжают наземные атаки в районе Купянска в Луганской области.

Между тем, в Херсонской и Запорожской областях существенных изменений нет, захватчики продолжают бить по украинским позициям.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что продвижение Сил обороны на Бахмутском направлении - это первый успех наступательных действий.

Вчера в Минобороны заявляли, что ВСУ захватили более десяти позиций оккупантов под Бахмутом.

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