Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: що відбувається на фронтах

Загарбники продовжують наступати у районі у Бахмуті та його околицях. Українські військові стримують ворога та наносять йому значних втрат. Також окупанти продовжують наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Окрім того, російські військові намагаються здійснювати атаки у районі Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна. Вони також проявляють активність поблизу Білогорівки, Гряниківки та Спірного. Проте українські захисники не дають їм просунутися.

Тим часом на Запорізькому напрямку росіяни обороняються. При цьому вони продовжують обстрілювати населені пункти вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія тимчасово вичерпала наступальний потенціал на Донбасі і буде намагатися його поновити.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ можуть перейти до контрнаступу цієї весни. РБК-Україна зібрало думки експертів про передумови та терміни початку майбутнього наступу українських сил.

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