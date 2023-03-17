Британская разведка обновила карту боев в Украине: что происходит на фронтах

Захватчики продолжают наступать в районе Бахмута и его окрестностях. Украинские военные сдерживают врага и наносят ему значительные потери. Также оккупанты продолжают наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.

Кроме того, российские военные пытаются совершать атаки в районе Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Они также проявляют активность вблизи Белогоровки, Гряниковки и Спорного. Однако украинские защитники не дают им продвинуться.

Тем временем в Запорожском направлении россияне обороняются. При этом они продолжают обстреливать населннные пункты вдоль всей линии фронта.

Напомним, по данным британской разведки, Россия временно исчерпала наступательный потенциал на Донбассе и попытается его восстановить.

Как сообщалось ранее, ВСУ могут перейти к контрнаступлению этой весной. РБК-Украина собрала мнения экспертов о предпосылках и сроках начала будущего наступления украинских сил.

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