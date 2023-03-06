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Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: де окупанти наступають

Фото: британська розвідка оновила карту боїв в Україні на 6 березня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Окупанти продовжують свій наступ на сході України, а українські сили дають їм відсіч. Противник атакує на п’ятьох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

За оновленими даними від британської розвідки, традиційно ворог не полишає своїх намірів захопити Бахмут, тому запеклі бої за місто продовжуються. Разом з тим противник атакує в напрямку Вугледара.

Тим часом окупаційні війська посилили атаки та обстріли на Білогорівку Луганської області та Кремінський напрямок, водночас на Сватівському напрямку ситуація є більш стабільною.

Зокрема, бої йдуть у лісах Кремінної, біля Макіївки та Площанки. Атаки ворога були відбиті в районах Білогорівки та Невського.

Своєю чергою на Куп’янському напрямку продовжуються артилерійські удари противника.

Щодо Запорізького напрямку - там російські війська обороняються, а на Херсонському намагаються вдавати "активність".

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, швидка кульмінація наступу окупантів біля Бахмута, спроба штурму Вугледара і наступ військ РФ в Луганській області, що зупинився, ймовірно, створюють хороші умови для контрнаступальних операцій ЗСУ.

Додамо, також міжнародні аналітики вважають малоймовірним те, що російські війська просунуться в районі Вугледара.

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АвдіївкаДонбасБахмутВугледарВійна Росії проти України