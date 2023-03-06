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Британская разведка обновила карту боев в Украине: где оккупанты наступают

Фото: британская разведка обновила карту боев в Украине на 6 марта (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупанты продолжают свое наступление на востоке Украины, а украинские силы дают им отпор. Противник атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании.

По обновленным данным от британской разведки известно, что традиционно враг не оставляет своих намерений захватить Бахмут, поэтому ожесточенные бои за город продолжаются. Вместе с тем противник атакует в направлении Угледара.

Между тем оккупационные войска усилили атаки и обстрелы на Белогоровку Луганской области и Кременское направление, в то же время на Сватовском направлении ситуация более стабильная.

В частности, бои идут в лесах Кременной, у Макеевки и Площадки. Атаки врага были отражены в районах Белогоровки и Невского.

В свою очередь на Купянском направлении продолжаются артиллерийские удары противника.

Касательно Запорожского направления - там российские войска обороняются, а на Херсонском пытаются притворяться, что ведут "активные действия".

Напомним, по данным аналитиков ISW, скорая кульминация наступления оккупантов возле Бахмута, остановившееся попытка штурма Угледара и наступление войск РФ в Луганской области, вероятно, создают хорошие условия для контрнаступательных операций ВСУ.

Добавим, также международные аналитики считают маловероятным, что российские войска продвинутся в районе Угледара.

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АвдеевкаДонбассБахмутВугледарВойна России против Украины