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Британська розвідка охарактеризувала нову хвилю російських ударів по півдню України

Фото: Росія б'є по цивільній інфраструктурі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія з 18 липня 2023 року активізувала дальні удари по Одесі та іншим районам півдня України. У цих атаках використовувалась незвичайна кількість ракет AS-4 KITCHEN (Х-22) вагою 5,5 тонн, призначених для знищення авіаносців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, пошкодження торкнулися кількох зерносховищ у Чорноморському порту, на південь від Одеси та історичного центру міста. Крім того, 24 липня Росія завдала удару безпілотниками-камікадзе по доках на річці Дунай, приблизно за 200 метрів від румунського кордону.

За даними британської розвідки, у період із серпня 2022 року по червень 2023 року, коли ще діяла Чорноморська зернова ініціатива, Росія загалом утримувалася від завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в південних портах.

"Оскільки Росії не вдалося відновити угоду, Кремль, ймовірно, почувається менш політично обмеженим і намагається завдати ударів по цілям в Одесі, оскільки вважає, що Україна зберігає військові активи в цих районах. Із самого початку війни ударна кампанія Росії характеризувалася поганою розвідкою та неефективним процесом націлювання", - зазначають у Міноборони Британії.

Удари по Одесі

Після виходу із "зернової угоди" Росія майже щоночі атакує південь України. Зокрема, наносяться ракетні удари по Одесі та області.

Зокрема, у ніч на 23 липня росіяни завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю храму та дах. Російська ракета потрапила до центрального вівтаря.

Голова Одеської ОВ Олег Кіпер повідомив, що в Одесі пошкоджено 57 пам'яток архітектури.

Крім того, російські війська в ніч проти 24 липня атакували річковий порт Рені на Дунаї, який знаходиться поблизу кордону з Румунією.

Внаслідок удару безпілотника зруйновано ангар, у якому зберігалося зерно. Пошкоджено ще кілька резервуарів для інших видів вантажів, пошкоджено портові об'єкти.

Прес-секретар Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк заявила, що Одеса та інші міста півдня України готуються до можливих чергових атак ворога.

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