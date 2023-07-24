Гуменюк про атаку РФ по півдню України: ворог продовжуватиме портовий зерновий терор

Росія може повторювати свої обстріли по південних містах України. Цим країна-агресор продовжить зерновий терор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, Одеса та інші міста півдня України готуються до ймовірних чергових атак ворога.

"Звісно, всі напоготові, звісно, є розуміння того, що ворог продовжуватиме так званий портовий зерновий терор, оскільки вони саме цю тему виводять у ТОП і намагаються тиснути якраз на Одеську і Миколаївську області, як на портові регіони, які здатні бути потужними в зерновій угоді", - зазначила Гуменюк.

Вона зауважила, що імовірно ворог буде продовжувати нарощувати тиск, попри те, що наразі фіксується виведення ракетоносія зі складу корабельного угруповання.

"Тобто всі носії заведено в пункти базування. Це може свідчити про те, що вони підготуються і повернуться на чергування ближче до півночі. Така практика вже була, і ми стежимо за цією ситуацією", - пояснила вона.

Гуменюк звернула увагу на те, що ворог наразі міксує атаки, які можуть здійснюватись як з моря, так і з повітря.

Обстріл Одеси та області

Зазначимо, що після виходу із "зернової угоди" Росія майже щоночі атакує південь України. Зокрема, агресор активно б'є по Одесі та області.

Сьогодні голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одесі пошкоджено 57 пам'яток архітектури.

Зокрема, в ніч на 23 липня росіяни завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю храму та дах. Російська ракета влучила у центральний вівтар.

УПЦ МП заявила про "колосальні руйнування". Одеська єпархія засудила терористичний акт росіян.

Додамо, що італійський уряд готовий долучитися до відбудови собору.

Більше про те, чим відомий собор, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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