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Британська розвідка назвала цифру вбитих росіян у новорічну ніч у Макіївці

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Україна, Субота 28 січня 2023 09:07
Британська розвідка назвала цифру вбитих росіян у новорічну ніч у Макіївці Фото: у Макіївському ПТУ-19 ліквідували понад 300 мобіків (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія втратила понад 300 людей внаслідок удару по розміщенню військових у Макіївці неподалік Донецька 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

"За нашими оцінками, більшість із них, швидше за все, були вбиті або зникли безвісти, а не поранені", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у зведенні, після удару військове відомство Росії зробило рідкісний крок, публічно визнавши, що воно зазнало втрат, заявивши про 89 убитих. Російські офіційні особи, ймовірно, дійшли висновку, що уникати коментарів в умовах широко поширеної критики на адресу російського командування з приводу інциденту було неможливо.

"Різниця між кількістю жертв, визнаних Росією, і ймовірним справжнім загальним числом свідчить про повсюдну присутність дезінформації в публічних заявах Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазвичай це відбувається через поєднання навмисної брехні, санкціонованої вищим керівництвом, та передачі неточних звітів молодшими чиновниками, які прагнуть применшити свої недоліки, оскільки їх можуть звільнити, зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на 28 січня загальні втрати РФ у війні проти України становлять 125 510 осіб.

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