Британская разведка назвала цифру убитых россиян в новогоднюю ночь в Макеевке

Россия потеряла более 300 человек в результате удара по размещению военных в Макеевке недалеко от Донецка 1 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

"По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не ранены", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, после удара военное ведомство России предприняло редкий шаг, публично признав, что оно понесло потери, заявив о 89 убитых. Российские официальные лица, вероятно, пришли к выводу, что избегать комментариев в условиях широко распространенной критики в адрес российского командования по поводу инцидента было невозможно.

"Разница между числом жертв, признанных Россией, и вероятным истинным общим числом свидетельствует о повсеместном присутствии дезинформации в публичных заявлениях России", - говорится в сообщении.

Обычно это происходит из-за сочетания преднамеренной лжи, санкционированной высшим руководством, и передачи неточных отчетов более младшими чиновниками, стремящимися преуменьшить свои недостатки, поскольку их могут уволить, отмечают в Минобороны Британии.