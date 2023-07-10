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Британська розвідка назвала причину високої смертності російських солдатів в Україні

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Україна, Понеділок 10 липня 2023 09:04
Британська розвідка назвала причину високої смертності російських солдатів в Україні Фото: російських солдатів оправляють прямо до крематорію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Висока смертність серед поранених в Україні російських військових викликана неналежною медичною допомогою. До 50% смертей можна було б запобігти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, у Росії виникла криза військового медичного забезпечення, оскільки, як у середньому, протягом 17 місяців щодня уражалися близько 400 осіб.

За даними британської розвідки, приплив військових, ймовірно, підірвав нормальне надання деяких російських цивільних медичних послуг, особливо у прикордонних районах поблизу України. Цілком імовірно, що багато спеціалізованих військових шпиталів зарезервовані для поранених офіцерів.

За твердженням начальника навчального відділу бойової медицини роти Калашнікова, цілком імовірно, що до 50% смертей під час бойових дій у Росії можна було б запобігти за допомогою належної першої допомоги.

"Дуже повільна евакуація поранених у поєднанні з неналежним використанням грубого російського бойового джгута є основною причиною смертельних випадків і ампутацій, яких можна було запобігти", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Російські втрати

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 234 480 одиниць своєї живої сили. Лише за останню добу було ліквідовано 440 російських солдатів.

США 7 липня оголосили черговий пакет військової допомоги для України на понад 800 млн доларів. До нього увійшли касетні боєприпаси та інше озброєння. Як зазначив американський президент Джо Байден, касетні боєприпаси дозволять продовжити контрнаступ ЗСУ.

Раніше в Пентагоні заявили, що касетні боєприпаси можуть ефективно застосовуватись підрозділами ЗСУ проти розташованих в окопах російських військ.

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Війна Росії проти України
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