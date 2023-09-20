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Британська розвідка назвала причину послаблення оборони росіян під Бахмутом

Фото: російських десантників відвели від Бахмута (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія була змушена перекинути десантників на Мелітопольський напрямок. Це послабило їхню оборону під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з 15 вересня Збройні сили України взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області.

За даними британської розвідки цей тактичний успіх наближає українські війська до дороги Т 05-13, одного з основних маршрутів постачання Бахмута з півдня. Однак Росія продовжує утримувати залізничну лінію, що йде вздовж насипу між Кліщіївкою і Т-05-13, створюючи перешкоду, що легко обороняється.

"Нещодавня передислокація російських повітряно-десантних військ із Бахмуту у Запорізькій області на півдні України, ймовірно, послабила оборону Росії навколо Бахмуту", - зазначають у Міноборони Британії.

Передислокація

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія у вересні посилила частинами ВДВ 58-у загальновійськову армію, що перебуває у важкому становищі, на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.

У повному складі такі сили мають становити близько 10 тисяч елітних десантників. Проте майже всі підрозділи, швидше за все, перебувають у критичному стані. Їх використовують як звичайну піхоту.

ЗСУ звільнили Андріївку та Кліщіївку під Бахмутом минулого тижня. За даними Генштабу, за останню добу російські війська намагалися відновити втрачене становище у районі Андріївки, проте успіхів не мали.

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Сили оборони України з початку наступу на основному напрям, південному, вже звільнили 260 кв. км території.

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