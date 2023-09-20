RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка назвала причину ослабления обороны россиян под Бахмутом

Фото: российских десантников увели от Бахмута (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия была вынуждена перебросить десантников на Мелитопольское направление. Это ослабило их оборону под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с 15 сентября Вооруженные силы Украины взяли под контроль села Клещеевка и Андреевка, примерно в 8 км к югу от города Бахмут Донецкой области.

По данным британской разведки, этот тактический успех приближает украинские войска к дороге Т 05-13, одному из основных маршрутов снабжения Бахмута с юга. Однако Россия продолжает удерживать железнодорожную линию, идущую вдоль насыпи между Клещеевкой и Т-05-13, создавая легко обороняемое препятствие.

"Недавняя передислокация российских воздушно-десантных войск из Бахмута в Запорожской области на юге Украины, вероятно, ослабила оборону России вокруг Бахмута", - отмечают в Минобороны Британии.

Передислокация

Ранее британская разведка сообщала, что Россия в сентябре усилила частями ВДВ находящуюся в тяжелом положении 58-ю общевойсковую армию на Ореховском направлении в Запорожской области.

В полном составе такие силы должны составлять около 10 тысяч элитных десантников. Тем не менее, почти все подразделения, скорее всего, находятся в критическом состоянии. Их используют как обычную пехоту.

ВСУ освободили Андреевку и Клещеевку под Бахмутом на прошлой неделе. По данным Генштаба, за последние сутки российские войска пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки, однако успехов не имели.

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Силы обороны Украины с начала наступления на основном направлении, южном, уже освободили 260 кв. км территории.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВойна России против Украины