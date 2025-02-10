Британська розвідка назвала причину, через яку Москва втрачає військові бази в Сирії

Як наголошується у зведенні, російські судна SPARTA II і SPARTA, 28 і 29 січня 2025 року покинули Тартус, стратегічно важливу військово-морську базу Росії в Сирії. Два вантажних судна, найімовірніше, повертають евакуйоване обладнання і персонал в альтернативні місця базування далеко від Середземного моря в супроводі чотирьох кораблів ВМС Російської Федерації.

За даними британської розвідки, переговори між представниками російського уряду і правлячою адміністрацією Сирії, Хайят Тахрір аш-Шам (ХТШ), щодо майбутнього російських баз, майже напевно тривають. Росія продовжує активно взаємодіяти з ХТШ для розвитку зв'язків і просування себе як вигідного партнера.

"Однак Росія перебуває у слабшій позиції на переговорах через різні чинники, включно з ворожістю сирійського керівництва до колишнього сирійського диктатора Башара Асада, якого нині приховує Росія", - йдеться в повідомленні.

У той час як війна з Україною залишається головною турботою Росії, збереження присутності в Східному Середземномор'ї майже напевно залишається стратегічним пріоритетом для Росії, даючи їй змогу проєктувати військову міць у регіоні та підтримувати свої операції в Африці.

"Заклопотаність Росії конфліктом в Україні, ймовірно, знизила її ситуаційну обізнаність у Сирії, що вплинуло на її здатність утримувати режим Асада при владі, тим самим підриваючи стратегічні інтереси Росії на Близькому Сході, у Середземномор'ї й Африці", - зазначають у Міноборони Британії.