Британская разведка назвала причину, по которой Москва теряет военные базы в Сирии

Как отмечается в сводке, российские суда SPARTA II и SPARTA, 28 и 29 января 2025 года покинули Тартус, стратегически важную военно-морскую базу России в Сирии. Два грузовых судна, скорее всего, возвращают эвакуированное оборудование и персонал в альтернативные места базирования вдали от Средиземного моря в сопровождении четырех кораблей ВМС Российской Федерации.

По данным британской разведки, переговоры между представителями российского правительства и правящей администрацией Сирии, Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), относительно будущего российских баз, почти наверняка продолжаются. Россия продолжает активно взаимодействовать с ХТШ для развития связей и продвижения себя в качестве выгодного партнера.

"Однако Россия находится в более слабой позиции на переговорах из-за различных факторов, включая враждебность сирийского руководства к бывшему сирийскому диктатору Башару Асаду, в настоящее время укрываемому Россией", - говорится в сообщении.

В то время как война с Украиной остается главной заботой России, сохранение присутствия в Восточном Средиземноморье почти наверняка остается стратегическим приоритетом для России, позволяя ей проецировать военную мощь в регионе и поддерживать свои операции в Африке.

"Озабоченность России конфликтом в Украине, вероятно, снизил ее ситуационную осведомленность в Сирии, что повлияло на ее способность удерживать режим Асада у власти, тем самым подрывая стратегические интересы России на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и Африке", - отмечают в Минобороны Британии.