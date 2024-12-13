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Британська розвідка назвала основну мету Путіна в Сирії після краху режиму Асада

Фото: Путін прагнутиме зберегти військові бази в Сирії після краху Асада
Автор: Олександр Білоус

Москва не змогла утримати режим Башара Асада від краху, оскільки зайнята війною проти України. Зараз метою Володимира Путіна стане збереження військових баз у Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, російські офіційні особи майже напевно вважають, що крах режиму Асада, їхнього колишнього сирійського союзника, завдає шкоди як їхнім регіональним стратегічним інтересам, так і іміджу гаранта безпеки.

"Російське керівництво майже напевно вважає український конфлікт своєю головною турботою. Пріоритетна увага Росії до українського конфлікту, ймовірно, знизила здатність і спроможність Росії утримувати режим Асада при владі", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, основна мета Росії в Сирії - зберегти контроль над своїми військовими базами - найбільшою заморською військово-морською базою в Тартусі та авіабазою в Хмеймімі - щоб забезпечити стратегічний доступ Росії до Близького Сходу й Середземного моря, підтримуючи її цілі в Африці та даючи змогу демонструвати військову міць. Крах режиму Асада майже напевно збільшив ризик для безпеки цих активів.

"У короткостроковій перспективі Росія, найімовірніше, спробує відновити свою репутацію надійного партнера і вступити в дипломатичні стосунки з усіма відповідними зацікавленими сторонами, щоб забезпечити гарантії безпеки для своїх військових баз", - зазначають у Міноборони Британії.

 

Нагадаємо, режим Башара Асада впав протягом десяти днів. Сам диктатор був змушений тікати на Росію, де отримав притулок від Путіна.

Анонімні джерела Bloomberg у Москві, Європі та на Близькому Сході розповіли, що Росія веде переговори з новим керівництвом Сирії про збереження на території країни двох військових баз.

За словами співрозмовника з Москви, військове відомство РФ вважає, що у нього є неофіційна домовленість із "Хайят Тахрір аш-Шам" про те, що воно може зберегти військові бази в Сирії.

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Війна в СиріїВолодимир Путін