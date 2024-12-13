Британська розвідка назвала основну мету Путіна в Сирії після краху режиму Асада

Як зазначається у зведенні, російські офіційні особи майже напевно вважають, що крах режиму Асада, їхнього колишнього сирійського союзника, завдає шкоди як їхнім регіональним стратегічним інтересам, так і іміджу гаранта безпеки.

"Російське керівництво майже напевно вважає український конфлікт своєю головною турботою. Пріоритетна увага Росії до українського конфлікту, ймовірно, знизила здатність і спроможність Росії утримувати режим Асада при владі", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, основна мета Росії в Сирії - зберегти контроль над своїми військовими базами - найбільшою заморською військово-морською базою в Тартусі та авіабазою в Хмеймімі - щоб забезпечити стратегічний доступ Росії до Близького Сходу й Середземного моря, підтримуючи її цілі в Африці та даючи змогу демонструвати військову міць. Крах режиму Асада майже напевно збільшив ризик для безпеки цих активів.

"У короткостроковій перспективі Росія, найімовірніше, спробує відновити свою репутацію надійного партнера і вступити в дипломатичні стосунки з усіма відповідними зацікавленими сторонами, щоб забезпечити гарантії безпеки для своїх військових баз", - зазначають у Міноборони Британії.