Британская разведка назвала основную цель Путина в Сирии после краха режима Асада

Как отмечается в сводке, российские официальные лица почти наверняка считают, что крах режима Асада, их бывшего сирийского союзника, наносит ущерб как их региональным стратегическим интересам, так и имиджу гаранта безопасности.

"Российское руководство почти наверняка считает украинский конфликт своей главной заботой. Приоритетное внимание России к украинскому конфликту, вероятно, снизило способность и способность России удерживать режим Асада у власти", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, основная цель России в Сирии - сохранить контроль над своими военными базами - крупнейшей заморской военно-морской базой в Тартусе и авиабазой в Хмеймиме - чтобы обеспечить стратегический доступ России к Ближнему Востоку и Средиземному морю, поддерживая ее цели в Африке и позволяя проецировать военную мощь. Крах режима Асада почти наверняка увеличил риск для безопасности этих активов.

"В краткосрочной перспективе Россия, скорее всего, попытается восстановить свою репутацию надежного партнера и вступить в дипломатические отношения со всеми соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить гарантии безопасности для своих военных баз", - отмечают в Минобороны Британии.