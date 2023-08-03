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Британська розвідка назвала один із факторів, що уповільнили контрнаступ ЗСУ

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Україна, Четвер 03 серпня 2023 09:03
Британська розвідка назвала один із факторів, що уповільнили контрнаступ ЗСУ Фото: контрнаступ ЗСУ сповільнився через підліск (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підлісок, що виріс на полях битв на півдні України, ймовірно, є одним із факторів, що сприяють загалом повільному розвитку бойових дій у цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, переважно орні землі у зоні бойових дій наразі залишені під паром протягом 18 місяців, при цьому повернення бур'янів та чагарників пришвидшується в умовах теплого та вологого літа.

За даними британської розвідки, додаткове укриття допомагає замаскувати російські оборонні позиції та ускладнює знешкодження оборонних мінних полів.

"Хоча підлісок також може слугувати прикриттям для невеликих потайних атак піхоти, в результаті обом сторонам стає важче просуватися вперед", - зазначають у Міноборони Британії.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Досі просування було повільним через російські мінні поля, танкові загородження та інші засоби захисту.

Водночас The New York Times і Bloomberg повідомили про початок нового великого етапу наступу ЗСУ.

За даними джерел The New York Times, посилені угруповання ЗСУ проведуть операції з просування на південь через російські мінні поля, а також інші зміцнення в окуповане місто Токмак, а у разі успіху - далі в Мелітополь.

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