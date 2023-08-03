Британская разведка назвала один из факторов, замедливших контрнаступление ВСУ

Подлесок, выросший на полях сражений на юге Украины, вероятно, является одним из факторов, способствующих в целом медленному развитию боевых действий в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий в настоящее время оставлены под паром в течение 18 месяцев, при этом возвращение сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета.

По данным британской разведки, дополнительное укрытие помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание оборонительных минных полей.

"Хотя подлесок также может служить прикрытием для небольших скрытных атак пехоты, в результате обеим сторонам становится труднее продвигаться вперед", - отмечают в Минобороны Британии.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. До сих пор продвижение было медленным из-за российских минных полей, танковых заграждений и других средств защиты.

В то же время The New York Times и Bloomberg сообщили о начале нового крупного этапа наступления ВСУ.

По данным источников The New York Times, усиленные группировки ВСУ проведут операции по продвижению на юг через российские минные поля, а также другие укрепления в оккупированный город Токмак, а в случае успеха - далее в Мелитополь.