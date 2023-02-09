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Британська розвідка назвала найгірший час для наступу на російсько-українському фронті

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Україна, Четвер 09 лютого 2023 08:29
Британська розвідка назвала найгірший час для наступу на російсько-українському фронті Фото: погода відіграє значну роль у війні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Погода продовжує відігравати значну роль під час війни Росії в Україні. Оскільки земля замерзла, умови пересування пересіченою місцевістю на сході України в останні тижні практично не змінилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 8 лютого 2023 року температура на поверхні становила близько 0 градусів за Цельсієм. Прогнози на майбутній тиждень передбачають підвищення температури ґрунту та танення снігу, що, ймовірно, погіршить умови пересування пересіченою місцевістю на Донбасі.

За даними британської розвідки, умови пересування по пересіченій місцевості, ймовірно, будуть у найгіршому стані через сильний бруд у середині-кінці березня. Тому командири з обох боків, швидше за все, намагатимуться уникати планування великих наступів у такий час.

"Однак гадані політичні чи оперативні можливості можуть переважити ці побоювання, як показало вторгнення Росії наприкінці лютого 2022 року", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка назвала основну мету великого російського наступу. Мета майже напевно полягає у тому, щоб захопити контрольовані Україною частини Донецької області.

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