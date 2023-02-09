Британская разведка назвала худшее время для наступления на российско-украинском фронте
Погода продолжает играть значительную роль в ходе войны России на Украине. Поскольку земля замерзла, условия передвижения по пересеченной местности на востоке Украины в последние недели, вероятно, практически не изменились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, 8 февраля 2023 года температура на поверхности составляла около 0 градусов по Цельсия. Прогнозы на предстоящую неделю предполагают повышение температуры почвы и таяние снега, что, вероятно, ухудшит условия передвижения по пересеченной местности на Донбассе.
По данным британской разведки, условия передвижения по пересеченной местности вероятно, будут в наихудшем состоянии из-за сильной грязи в середине-конце марта. Поэтом командиры с обеих сторон, скорее всего, будут стараться избегать планирования крупных наступлений в такое время.
"Однако предполагаемые политические или оперативные возможности могут перевесить эти опасения, как показало вторжение России в конце февраля 2022 года", - отмечают в Минобороны Британии.
Ранее британская разведка назвала основную цель крупного российского наступления. Цель почти наверняка состоит в том, чтобы захватить контролируемые Украиной части Донецкой области.
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