Британська розвідка назвала мету виходу Москви із зернової угоди

Як зазначається у зведенні, успішний експорт українського зерна у рамках Чорноморської зернової ініціативи допоміг знизити світові ціни та продовольчу безпеку. У ході ініціативи на світовий ринок надійшло понад 32 млн тонн продовольства, а індекс цін на продовольство впав на 23% порівняно з піковим значенням у березні 2022 року.

"Країни, що розвиваються, особливо виграли від зниження цін, а також від прямого імпорту зерна з України", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, вихід Росії із зернової угоди призвів до скорочення експорту України, що є явною спробою підірвати українську економіку та її здатність підтримувати військові зусилля. Сільськогосподарський сектор до війни становив 40% експорту України та залишається життєво важливим; експорт продуктів харчування у 2021 році дав 28 млрд доларів.

"Україна досягла успіху, використовуючи альтернативні методи експорту зерна, такі як річковий, залізничний та автомобільний транспорт; проте малоймовірно, що це відповідатиме пропускній спроможності чорноморських експортних маршрутів", - зазначають у Міноборони Британії.

Зернова угода

У липні Росія заявила, що виходить із зернової угоди, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси протягом року. У серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган приїжджав до Володимира Путіна 4 вересня з метою відновити зернову угоду. Переговори закінчились невдачею.

НБУ у своєму базовому прогнозі виходить із того, що зерновий коридор не функціонуватиме до кінця війни. За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом усього маркетингового року, тобто з липня до червня наступного року, "всю продукцію, спрямовану на експорт".