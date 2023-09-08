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Британская разведка назвала цель выхода Москвы из зерновой сделки

Фото: британская разведка пояснила выход Кремля из зерновой сделки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Целью выхода России и из зерновой сделки было подорвать экономику Украины во время войны. Альтернативные маршруты вряд ли смогут компенсировать морские пути экспорта продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, успешный экспорт украинского зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы помог снизить мировые цены и продовольственную безопасность. В ходе инициативы на мировой рынок поступило более 32 млн тонн продовольствия, а индекс цен на продовольствие упал на 23% по сравнению с пиковым значением в марте 2022 года.

"Развивающиеся страны особенно выиграли от снижения цен, а также от прямого импорта зерна из Украины", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, выход России из зерновой сделки привел к сокращению экспорта Украины, что является явной попыткой подорвать украинскую экономику и ее способность поддерживать военные усилия. Сельскохозяйственный сектор до войны составлял 40% экспорта Украины и остается жизненно важным; экспорт продуктов питания в 2021 году дал 28 млрд долларов выручки.

"Украина добилась успеха, используя альтернативные методы экспорта зерна, такие как речной, железнодорожный и автомобильный транспорт; однако маловероятно, что это будет соответствовать пропускной способности черноморских экспортных маршрутов", - отмечают в Минобороны Британии.

Зерновая сделка

В июле Россия заявила, что выходит из зерновой сделки, которая позволяло безопасно вывозить продовольствие из портов Большой Одессы в течение года. В августе Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приезжал к Владимиру Путину 4 сентября с целью возобновить зерновую сделку. Переговоры закончились неудачей.

НБУ в своем базовом прогнозе исходит из того, что зерновой коридор не будет функционировать до конца войны. По прогнозу НБУ, украинские агроэкспортеры смогут вывезти в течение всего маркетингового года, то есть с июля по июнь следующего года, "всю продукцию, направленную на экспорт".

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зерновой коридор