Британська розвідка назвала кількість "шахедів", якими РФ може атакувати Україну

Як наголошується у зведенні, у грудні 2024 року Росія запустила приблизно 1700 дронів-камікадзе різних типів в Україні, що менше за загальну кількість у листопаді, яка становила 2300. Це був перший випадок зниження загальної кількості з квітня 2024 року.

"Ймовірно, що погодні фактори вплинули на операції на початку місяця, що, можливо, підтверджується кількома ночами хвиль понад 100 дронів-камікадзе, які слідували за періодами особливо низької або нульової активності", - йдеться в повідомленні.

Військово-повітряні сили України повідомили, що 53% російських дронів було збито, тоді як решту було знешкоджено за допомогою радіоелектронної боротьби або вони вже відхилилися від курсу, не спричинивши істотної загрози.

За даними британської розвідки, різні чинники можуть впливати на місячні показники запусків як у більший, так і в менший бік, "однак залишається вірогідність того, що Росія зможе підтримувати кількість, що перевищує принаймні 1500 на місяць".