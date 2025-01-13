Британская разведка назвала количество "шахедов", которыми РФ может атаковать Украину

Как отмечается в сводке, в декабре 2024 года Россия запустила около 1700 дронов-камикадзе различных типов по Украину, что меньше общего числа в ноябре, составившего 2300. Это был первый случай снижения общего числа с апреля 2024 года.

"Вероятно, что погодные факторы повлияли на операции в начале месяца, что, возможно, подтверждается несколькими ночами волн более 100 дронов-камикадзе, которые следовали за периодами особенно низкой или нулевой активности", - говорится в сообщении.

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что 53% российских дронов были сбиты, в то время как остальные были обезвреженыс помощью радиоэлектронной борьбы или уже отклонились от курса, не вызвав существенной угрозы.

По данным британской разведки, различные факторы могут влиять на месячные показатели запусков как большую, так и в меньшую сторону, "однако остается вероятность того, что Россия сможет поддерживать количество, превышающее по крайней мере 1500 в месяц".